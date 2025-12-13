¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢Ekamowir omo(¥¨¥«¥â¥¦¥£¥ë¥â¥Ã)¡ª ¥Ê¥¦¥ë¸ì¤Î¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤À¤è¡£³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤è¡¢¤­¤Ã¤È¡£ÂçÂçÂçÀèÇÚ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¯¥É¥¦»á¤¬½ñ¤¤¤¿¥Ê¥¦¥ëÌ¾Êª¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥é¥¤¥¹¤òºî¤ëµ­»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥­¥â¤¯¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤ëÁÇºà¤¬Ì¤ÃÎ¤ÎÊýË¡¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹¥´ñ¿´¤¬¤ï¤­¤Þ¤¹¤Í¡ªºî¤êÊý¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Õ¤à¤Õ¤à¡¢¥Þ¥°¥í¤ò¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤È¥é¥¤¥à¤Ç