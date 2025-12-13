²¼ÅÄ»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬Àµ·îÍÑ¤Î¤ª¾þ¤ê¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç13²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¤ª¾þ¤ê¤Å¤¯¤ê¤ÏÂç²ìÌÐ¾®³Ø¹»¤Î4Ç¯À¸¤È5Ç¯À¸¤¬ÂÎ¸³ÃÏ¸µ¤ÎJA¤Î¿¦°÷¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ùÆ¸¤é¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤­¤Ê¤¬¤é¤â¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¾þ¤ê¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë¡ÖÏÎ¤Ç¼ê¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê»²²Ã¤·¤¿»ùÆ¸¡Ë¡Ö¤Í¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡£¡×¡ÖµîÇ¯¤è¤êÎÉ¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¡×¡Ö80ÅÀ¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡×¤³¤Î¤ª¾þ¤ê¤Ï¡¢¿·Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Âð¤Ç¾þ¤é