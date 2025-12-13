¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ILLIT¤¬ÆüËÜ¤Ç°¦¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛILLIT¡¢¥»¥«¥ª¥ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥³¥é¥Ü12·î13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBELIFT LAB¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ILLIT¤ÎÆüËÜ2nd¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSunday Morning¡Ù¤¬Íè¤ë2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¡ØSunday Morning¡Ù¤Ï¡¢Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¤Î°ÎÂç¤ÊÎÏ¤òÉ½¸½¤·¤¿J-POP¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤À¡£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹¥¤­¤ÊÁê¼ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¤Æü