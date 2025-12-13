²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÈþÎØÌÀ¹¨¤µ¤ó¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¾È¤é¤¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤­¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È½ñ¤ò¤ªÂ£¤ê¤¹¤ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¡ÖÈþÎØÌÀ¹¨¤Î¤´¤­¤²¤ó¥ì¥Ã¥¹¥ó¡×¡£12·î¹æ¤Î½ñ¤Ï¡ÖÍÀ¤ì¡×¤Ç¤¹¡£¡ÚÈþÎØ¤µ¤ó¤Î½ñ¡Û¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¹¤Ù¤­¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±* * * * * * *¡ÖÍÀ¤ì¡×¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¤â¤Î¸Ø¤ë¤ËÂ­¤ë»öÊÁ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÍÀ¤ì¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¡ÖÍÀ¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÏ¢