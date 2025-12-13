¾å³¤»ÔÆâ¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¾ïÂÖ²½¤µ¤ì¤¿Äã¶õ¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë°åÎÅ¸¡ÂÎÇÛÁ÷¹ÒÏ©¤¬10Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢¾å³¤¸òÄÌÂç³Ø°å³Ø±¡ÉíÂ°¿ÎºÑÉÂ±¡¤Î»°¤Ä¤ÎËÜ±¡¡¦Ê¬±¡´Ö¤ÎÍ¢Á÷¥·¡¼¥ó¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£°åÎÅ¸¡ºº¸¡ÂÎ¤òÀÑºÜ¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬Æ±ÉÂ±¡¤ÎÅì±¡¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢14¡¥5¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Æî±¡¤Ø¤ÈÈô¹Ô¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬ËÌ±¡¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢8Ê¬¸å¤Ë¤Ï4¥­¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿Åì±¡9¹æ´Û¤Î²°¾å¤ËÃåÎ¦¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å³¤»ÔÆâ½é¤Î°å