DeNA¤Ï13Æü¡¢¿·Ç¤¤Î²ÃÆ£·ò°ì·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Àï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ø71¡Ù¡¢Æ£²¬¹¥ÌÀ°ì·³Åê¼êÀï½Ñ¡¦°éÀ®¥³¡¼¥Á¤ÎÇØÈÖ¹æ¤¬¡Ø80¡Ù¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²ÃÆ£¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡¢µð¿Í¤Ç»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¡¢Æ£²¬¥³¡¼¥Á¤Ï¸½Ìò»þÂå16Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤ÇDeNA¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤ÇÁª¼ê·óÇ¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£