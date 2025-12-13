¤Ä¤¤¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ12·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¤Ç¡¢»°ãø·°¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£±óÆ£¤¬Â­¼ó¤Î²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤¬·èÄêÅª¤Ê°ìÊý¡¢£²¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë»°ãø¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£28ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢£¹·î27Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÉé½ý¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤ËÁ´ÂÎÎý½¬¤ËÉüµ¢¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è