12·î15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡ÖÇ¯Ëö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡×¤òÁ°¤Ë¡¢ÀÅ²¬¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖOrangeLeaf¡×¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´Âç»È¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â±¿Å¾¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×ÀÅ²¬¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖOrangeLeaf¡×¤¬¸òÄÌ°ÂÁ´Âç»È¤Ë 15Æü¤«¤é¡ÖÇ¯Ëö¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡× Éý¹­¤¤À¤Âå¤Ë¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤è¤¦¤ÈÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î2¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 2025Ç¯¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¿ô¤È»à¼Ô¿ô¤Ï¡¢12·î9Æü¸½ºß¤Ç¡¢·ï¿ô¤¬1Ëü5394·ï¡¢»à¼Ô