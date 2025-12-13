²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬12Æü¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿/House Oversight Democrats¡ÊCNN¡ËÊÆ²¼±¡´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬À­ÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¸ûÎ±Ãæ¤Ë»àË´¤·¤¿ÉÙ¹ë¡¢¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î°ä»º¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï12Æü¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î½ÅÍ×À­¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¤¦¤Á1Ëç¤Ë¤Ï½÷À­¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎ