ÇÈÍð¤Î¼çÌò ³°¹ñ¿Íµ³¼êµ³¾èÇÏ Ã»´üÌÈµö¤Î³°¹ñ¿Íµ³¼êµ³¾èÇÏ¤Ï¡Î2¡¦1¡¦1¡¦6¡Ï¡£²áµî£³Ç¯¤³¤½ÇÏ·ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Û¤Ü£²·å¿Íµ¤ÇÏ¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ïµ³¾èÇÏ¤Î¼Á¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¡£ £±·å¿Íµ¤¤Þ¤Ç¤Ê¤éÇã¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÇÌÌÇò¤¤¡£¤½¤ì¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥ô¥É¥¥¥éµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿18Ç¯¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¿¥¤¥¿¥ó¤À¡£ Æ±Ç¯¤ÎÌÄÈøµ­Ç°¤òÀ©¤·¤ÆÊõÄÍµ­Ç°¡Ê⑧¿Íµ¤11Ãå¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¼ÂÀÓÇÏ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î⑦¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼°·¤¤¡£Á°£²Æ¬¤ËÎ¥¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â£³Ãå