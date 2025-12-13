Å·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¡£¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸á¸å¤ÏÀ¾¤«¤éÅ·µ¤¤¬²¼¤êºä¤Ç¡¢À¾ÆüËÜ¤Ï¼¡Âè¤Ë±À¤¬¸ü¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï±«¤Î¹ß¤ê½Ð¤¹½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤Ï´ØÅì¤Þ¤ÇÅ·µ¤¤¬Êø¤ì¡¢ÆâÎ¦¤Ç¤Ï°ì»þÅª¤ËÀã¤Î¤Þ¤¸¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ï¤­¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤É÷¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤¬Â³