º£²ó¤Ï¡¢Î¥º§ÏÃ¤Ç¶¼¤¹¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤·¤¿ºÊ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤¹¤ëµ¤¤â¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡Ä¡Ö»ä¤ÎÉ×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥â¥é¥Ï¥éÃË¤Ç¤¹¡£»ä¤ò²¿¤«¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤­¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤ÆÌÛ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿É×¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡Ø¤â¤¦Î¥º§¤¹¤Ã¤«¤Ê¡Ù¡ØÂ¾¤Ë¤â¤Ã¤È¤¤¤¤½÷¤¤¤ë¤À¤í¡¢²¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¤ÃË¤Ê¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÎ¥º§ÏÃ¤Ç¶¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤È½µËö¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤é