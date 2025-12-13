Áá´üÈ¯¸«¤¬Æñ¤·¤¤¿©Æ»¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢Êü¼ÍÀþ²½³ØÎÅË¡¤ä²½³ØÎÅË¡¤Î¤Û¤«ÉéÃ´¤Î¾¯¤Ê¤¤Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¤¬ÁêÅöÁý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ç¤Ê¼£ÎÅË¡¤Ï³°²Ê¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·¼ê½ÑÁàºî¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹­¤¯¡¢Â¡´ï¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ä¹¤¤¿©Æ»¤Î¼ê½Ñ¤ÏÂç¤¬¤«¤ê¤Ç¡¢¼êË¡¤âÃ±½ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼ê½Ñ¤Ç¿©Æ»¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¤È¡¢QOL¡ÊÀ¸³è¤Î¼Á¡Ë¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼ïÎà¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢¹çÊ»¾É¤ä¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅË¡¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ËÜÂ¿ ÍÎ²ð¡Ê