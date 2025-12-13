¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤ØÂ­¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÉ´²Ú¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤Æ³ØÇ¯Í¥¾¡¤Ç¤­¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¸«»ö³ØÇ¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¯É½²ñ¸å¤Ë¤Ï¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ä¥ê¡¼¥«¥Õ¥§¤ÇÍ¼¿©¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡Ö¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¥Þ¥ó¥´¡¼¥Ñ¥Õ