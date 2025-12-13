八代市の政治倫理審査会は、市議会議員が物品の販売をした行為について「条例違反」に当たると結論づけました。政治倫理審査会がまとめた報告書は12日、八代市議会の髙山正夫議長に手渡されました。 条例違反と判断されたのは、成松由紀夫議員がおよそ20年にわたって中学校の部活動の活動費として、市の幹部職員に対し庁内で物品販売をさせたとされる行為です。 審査会は「地位や肩書きを利用し金品を求めてはならない