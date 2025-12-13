²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬12Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Á¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¡ÖANN¡×¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£Ãæ¿¹¤Ïº£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌî³°¥é¥¤¥Ö¤â¾®¼¼¤µ¤ó¤È½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡×¤È4·î¤ËÂçÊ¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ìî³°²»³Úº×¡Ö¥¸¥´¥í¥Ã¥¯2025¡ÁÂçÊ¬¡ÈÃÏ¹ö¶Ë³Ú¡ÉROCKFESTIVAL¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È²ó¸Ü¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾®¼¼Å¯ºÈ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìî³°¥Õ¥§