»ä¤Ï¥­¥ç¥¦¥«¡¢40Âå¤Î¥Ñ¡¼¥È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£É×¤ÈÌ¼¡Ê¾®6¡Ë¤È¤Î3¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¼ñÌ£¤Ï¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤ª¼è¤ê´ó¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤½¤Î¿©Èñ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÁª¤Ö¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ª²Û»Ò¡ªÉ¾È½¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ä¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¼þ¤ê¤Ë¤â¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÖ¤·¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î´ò¤·¤½¤¦