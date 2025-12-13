¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿19ºÐ¡¦¾¾¸¶É¢°¡¡Ê¤Þ¤Ä¤Ð¤é¡¦¤·¤å¤¢¡Ë¡£19°Ì¤È4ÂÇº¹¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¤«¤é½Ð¤¿ºÇ½ªÆü¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ù¥¹¥È¥¹¥³¥¢¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡Ö70¡×¤Ç²ó¤ê¡¢14°Ì¥¿¥¤¤ËÉâ¾å¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¡È1ÂÇ¤Î½Å¤ß¡É¤ò´¶¤¸¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾¸¶É¢°¡¤µ¤ó¤¬È±¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿Íèµ¨¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤¿QT¤Ï1¼¡¤ò4°Ì¤ÇÆÍÇË¡£¤·¤«¤·