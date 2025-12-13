13ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ë1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²¬ºê»Ô³ûÅÄÄ®¤Îºç¸¶È¬½Å»Ò¤µ¤ó(80)¤Î½»Âð¤Ç¸áÁ°3»þÁ°¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ­¤«¤é¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¡¢1³¬ÉôÊ¬¤«¤éÀ­ÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºç¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²È¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ÆÏ¢Íí¤¬