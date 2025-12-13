¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢Ì¡²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂåÌæTAKE2¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¤â¤Á¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¬¥¤¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è²È¡¦ÅÏÊÕ½á»á¤Ï¡¢¥Ú¥óÆþ¤ì¡ÊÀ¶½ñ¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢¤½¤ÎÀè¤Î»Å¾å¤²¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¹Ô¤¦¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡É¤Ç¸¶¹Æ¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÁ´À¹¤Î»þÂå¤æ¤¨¤Î¶ìÏ«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£ÅÏÊÕ»á¤ËÌ¡²èÀ©ºî¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¿Ö¤Í¤¿¡£¡Ú¼èºà¡¦Ê¸¡á»³Æâµ®ÈÏ¡Û¡ÊÁ´2²ó¤Î¤¦¤ÁÂè2²ó¡Ë¡Ú