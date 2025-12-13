¶áÇ¯¡¢Ì¡²è¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¸¶¹Æ¤Ë·Ý½ÑÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤ÎÈþ½Ñ´Û¤ä¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÌ¡²è²È¤Î¸¶²èÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ì¡²è¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹©Äø¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è²È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ª¤é¤º¡¢Ìó98¡ó¤â¤ÎÌ¡²è²È¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¸¶¹Æ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ç¥¬¥¦¥¶¡¼¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¬¥¤¡×¡ÖÂåÌæ TAKE2¡×¡ÄÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÉ®Ã×¤¬ÅÁ¤ï¤ëÅÏÊÕ½á»á¤Îµ®½Å