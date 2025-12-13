ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç¼º»ÉÛÌ¨ÅôÂæ¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º¬¼¼³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ï¡¢¡Ö¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤ÎÈ¯À¸¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼º»ÉÛÌ¨ÅôÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë¸½Â¸¤¹¤ëºÇ¸Å¤ÎÍÎ¼°ÅôÂæ¤Ç¡¢9·î¤ËÅÚÌÚ³Ø²ñ¤Î¡ÖÅÚÌÚ°ä»º¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£