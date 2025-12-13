¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·»á¡á9·î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÅÞÀéÍÕ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¤¬¡¢½°±¡Áª¤Î¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯10·î8Æü¤Ë¡¢ÆüËÜ°å»ÕÏ¢ÌÁ¤«¤é¾®ÀÚ¼ê¤Ç¼õ¤±¤¿´óÉÕ30Ëü±ß¤òÀ¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æþ¶â¤Ï25Ç¯¤À¤¬¡¢24Ç¯Ê¬¤Ë¤âµ­ºÜ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¾®ÎÓ»á¤Î»öÌ³½ê¤ÏÉÔµ­ºÜ¤òÇ§¤á¡¢¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤òÄûÀµ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£