ÊÒÆ¬ÄË¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Î²þÁ±¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡Ö»³²¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî¡×¤Î»³²¦ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆ¬ÄË¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾å¼ê¤ËÂÎ¼Á¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§»³²¦ Ä¾»Ò¡Ê»³²¦¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÉÊÀî ±¡Ä¹¡Ë ²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢ÊÆ¹ñ¥á¥¤¥èー¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Î±³Ø¡¢Çî»Î¹æ¼èÆÀ¡£ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¹Ö»Õ¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÂ¿Ëà±Ê»³ÉÂ±¡¶Ð