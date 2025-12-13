12·î6Æü¤«¤é¿·½ÉK's cinema¤Ç1½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê±Ç²è´ÆÆÄ¡¢¾åºäÎ¶Ç·²ð»á¡Ê30¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë²ÈÂ²¡×¤¬¼«¼ç±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÁ´²óËþ°÷¤òÃ£À®¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Î¡ÖÂè23²óÃæÇ·Åç±Ç²èº×¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯ÆüËÜ±Ç²èº×¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î±Ç²èº×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿ÏÃÂêºî¡£Â¿¤¯¤ÎÇÛµë²ñ¼Ò¤«¤é¾å±Ç¤ÎÀ¼¤â¤«¤«¤ëÃæ¡¢¾åºä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1½µ´ÖÁ´¤Æ¤Î²ó¤¬ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¡¤ÎºîÉÊ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì