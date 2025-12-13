Ì¾¸Å²°Å´Æ»¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°±ØºùÄÌ¸ý¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿ºÆ³«È¯¡ÊÃæÂ¼¶èÌ¾±Ø¡Ë¤ò³«¶È»þ´üÌ¤Äê¤È¤·¡¢ºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£·úÃÛ¹©»ö¤Î»ñºàÈñ¹âÆ­¤ä·úÃÛºî¶È°÷ÉÔÂ­¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¹âºêÍµ¼ù¼ÒÄ¹¤¬µ­¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ì¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤Î2026Ç¯2·îËö±Ä¶È½ªÎ»¤À¤±¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÆÁÅç¸©¤Î¿·¥Û¡¼¥ë»ö¶È¼ÔºÆ¸øÊç¡¢±þÊç¤Ê¤¯Ãæ»ß¤Ë»ö¶ÈÈñÍÞÀ©¤¬±Æ¶Á¤«·×²è¾ì½ê¤ÏÌ¾Å´¡¢¶áÅ´¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤äÌ¾Å´É´²ßÅ¹ËÜÅ¹¤¬¤¢¤ëÌó3Ëü3,000