WEST.¤ÎÆ£°æÎ®À±¡¢Travis Japan¤Î¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡Ø¤¼¤ó¤Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤À¤«¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å11¡§00¡Ë¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¤ÇÁá¤¯¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÆ£°æÎ®À±¡õ¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¹¬¤»ÀäÄº¤Î·ëº§ÈäÏª±ã¤ÎºÇÃæ¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÇ¤òÀ¹¤é¤ì¤¿¿·ÉØ¡¦º»Ìé¹á¡£·ëº§¼°¤Ë¤¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎºùÄí¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤ËÆÇ¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡½¡½¤Þ¤µ