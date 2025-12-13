¤­¤Î¤¦Ìë¡¢¹­Åç»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤ÎµÒ¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹­Åç»ÔÃæ¶è¸ÕÄ®¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤È·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þ20Ê¬¤´¤í¡¢¡Ö5³¬¤«¤é¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö17Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½6»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥ë¤Î5³¬¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥Ö¤«¤é60Âå¤ÎÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ­¡ÖµÒ¤òÈò