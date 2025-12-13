ÊÆ¥Ï¥ï¥¤Âç¤Î¾¾Âô´²À¯¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡Û¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¡¦¥­¥ã¥ó¥×¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëºâÃÄ¡ÊWCFF¡Ë¤Ï12Æü¡¢º£µ¨¤ÎÊÆÂç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤ËºÇ¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤òÁª¤Ö¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥à¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Âç¤Î¥­¥Ã¥«¡¼¾¾Âô´²À¯¡Ê26¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£WCFF¤Î¥ª¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«¥Á¡¼¥àÁª½Ð¤Ïº£²ó¤¬136²óÌÜ¤ÇºÇ¤âÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Âç³Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¼çÍ×¤ÊÉ½¾´¤Î°ì¤Ä¡£µ­Ï¿Åª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¾¾Âô¤¬³ÆÂç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤é¤Ë¤è¤ëÁª¹Í¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì