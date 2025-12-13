¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¡¢¾å¼Á¤ÎËõÃã¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¢¨²èÁü¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ËõÃã¹¥¤­¤ËÏ¯Êó¡ª ¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿ËõÃã¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ë°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¢ö2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö® ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ Åìµþ¡×¤Î¡ÖTEAVANA™ ¥Ð¡¼¡×¤È¡¢Á´¹ñ24Å¹ÊÞ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥Æ¥£¡¼ & ¥«¥Õ¥§¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤ª¤¦¤Á¤Ç¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊËõÃã¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯