£±£²Æü¡¢ÇîÍ÷²ñ²ñ¾ì¤Ç¿ä¿Ê´ï¤Ë¥À¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ìµ¿Íµ¡¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯Íè¾ì¼Ô¡£¡ÊÉð´Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¾Ó·Ý¶å¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÉð´Á12·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ¸ÐËÌ¾ÊÉð´Á»Ô¤Ç12Æü¡¢Éð´Á¹ñºÝ¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥óÇîÍ÷²ñ2025¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£Äã¶õ·ÐºÑ¡ÊÄã¹âÅÙ¤ÎÍ­¿Í¡¦Ìµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ÐºÑ³èÆ°¡Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡¢Ì¤Íè»º¶È¤Ê¤É10¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢100¼Ò°Ê¾å¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£²Æü¡¢ÇîÍ÷²ñ²ñ¾ì¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡ÊÉð´Á¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¾Ó·Ý¶å¡Ë£±£²Æü