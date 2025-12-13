ÆüËÜ¼Ö¤¬¶²¤ì¤é¤ì¤¿»þÂå±Ñ¹ñ¤Î¿·¼Ö»Ô¾ì¤Ç¤ÏºÇ¶á¡¢Ãæ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ìÅÍß¤Ë¥·¥§¥¢¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢5¡ó¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï8¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£¡Ú²èÁü¡Ûº£¤âÂç¿Íµ¤¡ª ±Ñ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¡ÚºÇ¿·À¤Âå¤ÎÆü»º¥­¥ã¥·¥å¥«¥¤¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´37Ëç¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ï±Ñ¹ñ¤ÇÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤ÈÈ¿È¯¤ò°ú¤­µ¯¤³¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1970Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ç¤Ï¡¢µÞ