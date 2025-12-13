13Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤È¤·1Ç¯¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·¾¡»û¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢ËÜÆ²¤äÊ©Áü¤Î¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤¹¤â¤Î¤Ç»²ÇÒµÒ¤¬¤¤¤Ê¤¤Æü¤Î½ÐÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçËÜÆ²¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÁÎÎ·¤ä¿¦°÷¤¬Ê©Áü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Û¤³¤ê¤òÃúÇ«¤ËÊ§¤¤Íî¤È¤·¡¢ÉÛ¤Ç¤­¤ì¤¤¤ËËá¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ª¤è¤½300¾ö¤ÎÂçËÜÆ²¤Ç²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ó¡¢¾ö¤ËÀÑ¤â¤Ã¤¿¥Á¥ê¤ò°ìÀÆ¤ËÁÝ¤­½Ð¤·¤¿¸å¡¢Å·°æ¤ä