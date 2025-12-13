¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¥¾¡Î¹¹Ô12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡ËÊÆ¥Ï¥ï¥¤½£¥Û¥Î¥ë¥ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎµåÃÄ¥´¥ë¥Õ¤¬¡¢Í¥¾¡Î¹¹ÔÀè¤Î¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ï¥¤¥±¥ìCC¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¼þÅìÍ¤µþ¤ä¾åÂôÄ¾Ç·¤éÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ·×23¿Í¤¬²Æ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò²ó¤Ã¤¿¡£1ÁÈÌÜ¤¬¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ä«¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤À¤¬¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤â¾å¾º¡£¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿ÀîÀ¥¹¸¤Ï¡Ö²Æ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢Èè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿å¤ò¤¬¤Ö°û¤ß¤·¤¿¡£