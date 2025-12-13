¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛAstemo¥ê¥ô¥¡¡¼¥ì°ñ¾ë 3¡¼2 KUROBE¥¢¥¯¥¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥º¡Ê12·î7Æü¡¦½÷»ÒÂè9Àá¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥ê¥Ù¥í¤¬¿á¤­Èô¤Ö¤è¤¦¤Ë¶Ä¤±È¿¤Ã¤¿¶Ã¤­¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç175cm¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÇÁê¼ê¤òÌµÁÐ¡£¼çÌòµé¤ÎÆ¯¤­¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ß¤á¤ë¤½¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢»þ¤ËÃÆ¤­ÊÖ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÇÁê¼ê¤¬¿á¤­Èô¤Ö¤Û¤É¤Î°ÒÎÏ¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È11ËÜ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼