£±Ç¯´Ö¤Î±ø¤ì¤ä¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤¦¿À¿¦¤é¡á£±£³Æü¡¢Äá²¬È¬È¨µÜ¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¡ÖÀµ·î»ö»Ï¤á¡×¤Î£±£³Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¤¹¤¹Ê§¤¤¤¬Äá²¬È¬È¨µÜ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÀã¥Î²¼¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿À¿¦¤äÖà½÷¡Ê¤ß¤³¡Ë¡¢»öÌ³¿¦¤éÌó£±£°£°¿Í¤¬Áí½Ð¤Ç¶­Æâ¤òÁÝ½ü¤·¡¢£±Ç¯´Ö¤Î±ø¤ì¤ä¤Û¤³¤ê¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤¹¤¹Ê§¤¤¤Ï¿·Ç¯¤ËÇ¯¿À¤òº×¤ë½¡¶µ¹Ô»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢£±Ç¯¤ÎÌñ¤äãÒ¡Ê¤±¤¬¡Ë¤ì¤òÊ§¤¤Íî¤È¤·¡¢Àµ·î¤Î½àÈ÷¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏËÜÅÂ¤Ç¤Îµ·¼°¸å¡¢¿À¿¦¤È