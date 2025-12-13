¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢»Ä¤ê£±£°Æü¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï¶á¤¯·èÃÇ¤ò²¼¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£³ÍÆÀ¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤«¡©¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÆÃ½¸µ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£Â¼¾å¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤Ï¡¢ÊÆÅìÉô»þ´Ö¤Ç£±£±·î£¸Æü¸áÁ°£¸»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ü¸Â¤Ï£´£µÆü´Ö¤Ç¡¢£±£²·î£²£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±