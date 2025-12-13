卓球の「WTTファイナルズ香港2025」は12日、女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング14位の大藤沙月（ミキハウス）は、同4位の蒯曼（中国）と対戦。ゲームカウント2－4で敗れ、準決勝進出はならなかった。2度のデュースにもつれ込むなどの激闘を、大会公式サイトや中国メディアも振り返り、中国の新星について称賛の声を寄せている。 ■初勝利見えるも最後は力尽きる 過去の対戦成績で0勝4敗