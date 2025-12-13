―――――――――――――――――――12·î15Æü (·î) ―― ¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ ¡úÆü¶äÃ»´Ñ (8:50) ¡¦10·îÂè3¼¡»º¶È³èÆ°»Ø¿ô (13:30) ¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã ¡¦Ãæ¹ñ11·î70ÅÔ»Ô¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä²Á³Ê (10:30) ¡úÃæ¹ñ11·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º (11:00) ¡úÃæ¹ñ11·î¾®ÇäÇä¾å¹â (11:00) ¡¦Ãæ¹ñ1-11·î¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ (11:00) ¡¦Ãæ