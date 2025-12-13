9·î¤ÎÎ¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡áJAL¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio+¡×(¶âÍË¸å11¡¦00)¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£À¤³¦Î¦¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¡È·è¤á¥Ý¡¼¥º¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Kis-My-Ft2¡¦Æ£¥öÃ«ÂÀÊå¤«¤é¡Ö°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥º¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤ª¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Â¼ÃÝ¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ£¥öÃ«¤¬