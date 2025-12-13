±Ç²è¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù3Éôºî¤ÎÂè3ÃÆ¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥­¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼¤¬Éüµ¢¤·¤½¤¦¤À¡£Âè2ÃÆ¤¬»öÁ°¾å±Ç²ñ¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·×²è¤Î¤¢¤Ã¤¿Âè3ÃÆ¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¥­¥ê¥¢¥ó¤¬½Ð±é¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²û¤«¤·¤Î¡Ø28Æü¸å...¡Ù¡Ê2002¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ø28Ç¯¸å...¡Ù¤Ï¡¢2002Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿SF¥Û¥é¡¼¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤È¡¢¤½¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø28½µ¸å...¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Î¤µ¤é¤Ë¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¯¡£¿Í¤ò¶¸Ë½²½¤µ¤»¤ë