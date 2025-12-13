2026Ç¯5·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËZepp DiverCity¤Ë¤Æ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ãÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ ½Ëº×¤¢¤ë¤¤¤ÏÃÇ¾Ï6¡Öµð¤¤¤Ê¤ë¿À¤Î¥ª¥Ö¥ê¥Ó¥ª¡×¡Ê¤ª¤ª¤¤¤Ê¤ë¤«¤ß¤Î¤ª¤Ö¤ê¤Ó¤ª¡Ë¡ä¤Ë¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¾ÅÄ¸ç»Ö¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÌ¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥Ã¥È¥¤¥óTV¡Ù¤ËÃÄÄ¹¡¦º½¼é³Ù±û¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤­¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÏÏ¯ÆÉ¤Ç¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Ì¤Íè¸ÅÂå³ÚÃÄ¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ìÀ¤³¦¤ËÇÐÍ¥¤Ê¤é