¡Ò¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡¢º¸ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡Ö½÷Ë¼¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¡Ä¡×Å¹¤ò¹½¤¨¤¿5Ç¯¸å¤Ë¼ºÌÀ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤â³»ÄÍ½ÓÉ§¡Ê60¡Ë¤¬¡È¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÀ¸¤­¤ë¡É¤È·è¤á¤¿ÍýÍ³¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥¤¡¼¥ÄÅ¹¡ÖToshi Yoroizuka¡×¤¬º£Ç¯¤Ç³«¶È21¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³»ÄÍ½ÓÉ§¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡£¡Ú²èÁü¡Û¤ªÅ¹¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¡¢·ëº§¼°¤Ç¤Î1Ëç¤â¡Ä¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë2015Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¡¢Æ°Êª°¦¸î