ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²­¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì³èÆ°¤Î³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³1½µ´Ö¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï67²ó¤Ç¡¢¿ÌÅÙ3°Ê¾å¤¬9²ó¡£ºòÆü12Æü¤ÏM6.9¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¡¢ÄÅÇÈÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ØÅì¤â12ÆüÌë¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ4¤ò´ÑÂ¬¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢°ú¤­Â³¤­¡¢Æüº¢¤ÎÈ÷¤¨¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³1½µ´Ö¤ÎÃÏ¿Ì²ó¿ô¤Ï67²óºòÆü12Æü¤ÏM6.9¤ÎÃÏ¿ÌºòÆü12ÆüÃëÁ°¤ËÈ¯À¸¤·¤¿M6.9¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¡¢ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç