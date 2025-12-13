¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢8¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Îtimelesz¡£2025Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤¬Âç³èÌö¤·¤¿Ç¯¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤Ë¤Ï¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï11·î27¡Á28Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ötimelesz¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Øtimelesz¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥é