µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡£¡Ö¥¢¥Ø¥¢¥Ø¡×¡Ö¤«¤¤¡Á¤Î¡×¡Ö¤Ê¤á¤Ê¤á¤¯¤¸¤¯¤¸¤Ê¤á¤¯¤¸¤¯¤¸¡×¤Ê¤É¡¢´²Ê¿¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¡È¥®¥ã¥°¡É¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤òÀÊ´¬¤·¤¿¥Ö¡¼¥à¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¹­¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥®¥ã¥°¤Ï¤É¤¦»º¤ßÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö´Ö´²Ê¿¤È¥®¥ã¥°¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤È°ïÏÃ¤Ç¤¹¡£´²Ê¿¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥° ¡ÈÀ½Â¤¸µ¡É¤Ï¿·´î·à¡½»Õ¾¢¤È¤¤¤¦¤È¡¢Â¿