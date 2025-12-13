¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÂç¹¥É¾¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤¬ÅÐ¾ì¡ª ÈÎÇä´ü´Ö¤äÃÍÃÊ¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¥³¥Á¥é¡£¾¦ÉÊÌ¾¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¥á¥É¥ì¡¼ çõ ¥ß¥ë¥¯ ¥Æ¥£¡¼¡×Iced¤Î¤ßÈÎÇä´ü´Ö2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á¢¨°ì»þÅª¤Ê·çÉÊ¤Þ¤¿¤ÏÁá´ü¤ËÈÎÇä½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê²Á³Ê609±ß¡Ê»ý¤Áµ¢¤ê¡Ë¡¢620±ß¡ÊÅ¹ÆâÍøÍÑ¡Ë¥µ¥¤¥ºTall¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¼è°·