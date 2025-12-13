2022Ç¯7·î¤Ëµ¯¤­¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¡£10·î28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸øÈ½¤Ï12·î4Æü¤ÎÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¾ÚµòÄ´¤Ù¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»Ä¤ë¤Ïµá·º¤ÈºÇ½ªÄÄ½Ò¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÈ½·è¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹Å¤¤É½¾ð¤Ç¼Ì¿¿¤Ë±Ç¤ë¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡£Åö»þ¤Î¡È¤¢¤ÀÌ¾¡É¤â¡£½Æ·âÄ¾¸å¡¢¡ÖÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿»³¾åÈï¹ð¤éÊÛ¸îÂ¦¤ÏË¡Äî¤Ç¡ÖÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡¢Â¿³Û¤Î¼Ú¶â