¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ITZY¡Ê¥¤¥Ã¥Á¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼YEJI¡Ê¥¤¥§¥¸¡Ë¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖAir¡×¤¬¡¢±ÑNME¤¬ÁªÄê¤·¤¿¡Ö2025ºÇ¹â¤ÎK¡ÝPOP¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£±Ñ¹ñ²»³Ú¥Þ¥¬¥¸¥óNME¤¬10Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025º£Ç¯ºÇ¹â¤ÎK¡ÝPOP25Áª¡ÊThe 25 best K¡Ýpop songs of 2025¡Ë¡×¤Ë¡ÖAir¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£NME¤Ï¡ÖYEJI¤Î¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢25Ç¯¤ÎºÇ¤âËþÂ­¤Ç¤­¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£YEJI¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤ÇÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¶Û