º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ø¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÎÙÄï¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë°ìÂ­Áá¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½àÈ÷¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç ¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤È¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òºî¤ë¤èºòÇ¯½¦¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Âç¤­¤Ê¾¾¤Ü¤Ã¤¯¤ê¡£¤³¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¹Æ¼Ô¤ÎÎÙÄï¥ì¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¥Ä¥ê¡¼¤é¤·¤¯ÎÐ¤ËÅÉÁõ¡£¥¹¥×¥ì¡¼